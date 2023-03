Bébé dans le coma en Flandre : le témoignage de la gardienne pas conforme aux blessures

Mardi vers 10h30, un bébé de six mois a été gravement blessé suite à une chute. Selon la gardienne d'enfants qui en avait la charge, il lui aurait échappé et serait tombé de ses bras sur la table à langer. La fillette, qui a perdu connaissance, mais a été ranimée par les secours, a été transportée à l'hôpital où une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale ont été diagnostiquées. Elle a été placée dans un coma artificiel. En raison de la gravité des faits, un médecin légiste a été désigné par le parquet. Selon l'expertise, le déroulé des événements tel que relaté mardi par la gardienne, qui a maintenu sa version devant le juge d'instruction mercredi, n'est "pas compatible avec les blessures subies par le bébé." Le parquet de Louvain a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour coups et blessures volontaires. La gardienne a bénéficié d'une mise en liberté provisoire sous conditions. L'enquête se poursuivra sous la direction du juge d'instruction pour établir les circonstances exactes du drame. (Belga)