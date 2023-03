BNXT League - Eddy Casteels reste l'entraîneur des Leuven Bears

Casteels, 62 ans, dirige les Leuven Bears depuis janvier 2018. Entre 2005 et 2018, il a été l'entraîneur de l'équipe nationale belge. Avant cela, il avait été champion avec Anvers en 2000, Ostende en 2002 et Charleroi en 2008. Il avait aussi été désigné à trois reprises Entraîneur de l'année. Aux côtés de Casteels, Jill Lorent continuera d'entraîner l'équipe comme adjointe et restera à la tête des Young Bears en Top Division 2. Depuis peu, elle combine ces fonctions avec celle d'assistante des Belgian Cats. Louvain disputera l'Elite Silver lors de la prochaine phase de la BNXT League grâce à sa sixième place dans la compétition régulière belge. (Belga)