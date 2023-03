Championnats du monde de patinage artistique - Une délégation record de cinq Belges aux Mondiaux de Saitama

À côté de Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone et Jade Hovine, engagées chez les dames, le couple de danseurs composé d'Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten s'est aussi qualifié le weekend dernier, permettant à la Belgique d'envoyer une délégation record au Japon. La fédération internationale de patinage (ISU) a confirmé les inscriptions pour les Mondiaux mercredi. Il y a un an, seule Loena Hendrickx défendait les couleurs belges à Montpellier. La Campinoise, qui venait de terminer 8e des JO de Pékin, avait été repêchée de justesse pour ces Mondiaux. La fédération belge n'avait pu inscrire la patineuse à temps. Il avait fallu l'intervention du président de l'ISU de l'époque, le Néerlandais Jan Dijkema, pour que Loena Hendriclx puisse se rendre dans le sud de la France, d'où elle était revenue une médaille d'argent autour du coup. Le précédent record de Belges aux Mondiaux de patinage artistique était de quatre représentants et datait des championnats du monde de 1947 à Stockholm. Deux couples belges s'étaient alors rendus en Suède, et étaient tous deux montés sur le podium. Micheline Lannoy et Piere Baugniet avaient décroché l'or, Suzanne Diskeuve et Edmond Verbustel le bronze. Un an plus tard, Micheline Lannoy et Piere Baugniet étaient devenus champions olympiques à St Moritz. Le couple avait conservé son titre mondial aux Mondiaux 1948 de Davos. En 1950, la Belgique avait aussi envoyé deux couples aux Mondiaux de Londres, mais sans décrocher de médaille cette fois. (Belga)