Coronavirus - Le Covid "très probablement" provoqué par une fuite de laboratoire à Wuhan, selon le FBI

"Le FBI estime depuis un certain temps déjà que l'origine de la pandémie est très probablement (liée à) un incident de laboratoire à Wuhan", a déclaré M. Wray dans une interview accordée à Fox News. De nouveaux éléments de renseignement avaient fait basculer l'analyse du ministère du côté de l'hypothèse de la fuite, selon des sources anonymes citées par le Wall Street Journal, le New York Times et CNN. Les journaux insistent cependant sur le fait que cette nouvelle analyse est publiée "avec un faible niveau de confiance" par le ministère, qui chapeaute des laboratoires de biologie. Le monde du renseignement américain est désormais encore plus divisé, certains estimant que le Covid est survenu par transmission naturelle. Dans cette interview, Christopher Wray a également accusé la Chine de tenter de bloquer l'enquête menée par les Etats-Unis sur les causes de la pandémie qui a surgi début 2020, tuant depuis près de 7 millions de personnes et bousculant la marche du monde pendant des mois. Pékin conteste vigoureusement ces affirmations. Pour la communauté scientifique, il est crucial de déterminer l'origine de la pandémie du Covid-19, afin de mieux prévenir et combattre une prochaine vague épidémique. (Belga)