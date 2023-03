ITF Trnava - Yanina Wickmayer avance au 2e tour du simple

Wickmayer affrontera en 8e de finale la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 275), victorieuse 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 de la Roumaine Ilona-Georgiana Ghioroaie (WTA 400). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 192) avait assuré sa place en 8e de finale avec un succès 6-4, 6-1 sur la Tchèque Anna Siskova (WTA 356). Minnen et Wickmayer, forment la tête de série N.1 en double. En fin de journée, elles rencontreront au premier tour Ghioroaie et la Hongroise Amarissa Toth. (Belga)