La Commission propose un permis de conduire numérique européen

"Lorsque toutes les procédures se feront en ligne, il sera beaucoup plus simple de remplacer, de renouveler ou d'échanger un permis de conduire. Dans la même optique, il sera plus simple pour les citoyens de pays hors UE qui disposent de normes de sécurité routière comparables, d'échanger leur permis de conduire pour un permis européen"', a commenté la commissaire aux transports, Adina Valean. Le permis numérique pourra être chargé sur le smartphone ou autre appareil numérique. La proposition prévoit qu'à terme, ce permis soit émis par défaut à tout détenteur d'un permis papier. Le conducteur pourrait toujours choisir de garder son permis papier ou d'opter pour les deux supports. La proposition, qui prévoit des périodes d'adaptation technique, devra être soumise au Parlement européen et aux États membres. Elle fait partie d'un paquet plus large de propositions, adopté mercredi par l'exécutif européen, sur la sécurité routière, en particulier pour les jeunes conducteurs. Celles-ci prévoient notamment l'instauration d'une période d'essai d'au moins deux ans pour les nouveaux conducteurs ayant réussi l'examen, pendant laquelle prévaudra une règle de tolérance zéro pour la conduite sous l'influence de l'alcool. (Belga)