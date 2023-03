Le nombre de faillites en 2023 se rapproche du niveau d'avant-crise

Les provinces de Brabant flamand et de Flandre orientale ont connu des records avec chacune 169 faillites sur les deux premiers mois de l'année. Au total, en Belgique, quelque 4.500 emplois ont été perdus dans ces faillites. La plus importante de ce début d'année est celle de Makro Cash & Carry Belgium, où 1.826 postes sont passés à la trappe. GraydonCreditsafe remarque encore dans les données de cette année que les jeunes entreprises ont particulièrement souffert. Plus de quatre faillites sur 10 concernaient des entreprises qui n'avaient pas cinq ans d'existence. Dans le Brabant flamand plus particulièrement, plus de la moitié des sociétés fermées étaient aussi jeunes, la plupart étant actives dans la construction. (Belga)