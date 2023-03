Les gestionnaires et administrateurs de Benfica accusés de fraude fiscale

"Sport Lisboa e Benfica Futebol, SAD informe par la présente que la société a été accusée de fraude fiscale", explique le communiqué repris par les médias portugais. "Des membres qui faisaient partie de son conseil d'administration", et un autre "toujours en fonction ont également été accusés du même délit, ainsi que de falsification de documents." Selon Expresso, journal portugais qui a révélé l'information mardi, le président de Benfica entre 2003 et 2021, Luis Filipe Vieira, et l'actuel administrateur de la société gestionnaire du club Benfica SAD, Domingo Soares de Oliveira, font partie des principaux suspects à titre individuel, aux côtés de Benfica SAD et de la SA Benfica Estadio. La fraude porterait sur l'élaboration de contrats fictifs avec une société informatique, lesquels auraient permis d'extraire des montants à hauteur de 1,6 million d'euros des caisses du club. Le Parquet général "confirme seulement l'existence d'une enquête (...) portant sur des faits susceptibles de constituer un délit de fraude fiscale". Luis Filipe Vieira avait démissionné de son poste de président de Benfica en 2021. Il avait été arrêté le 7 juillet, soupçonné d'abus de confiance, de fraude, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, et avait quitté son poste de président du club et de SAD le 15 juillet. L'ex-international portugais Rui Costa lui a succédé à la tête du club lisboète. En tête du championnat portugais, Benfica recevra le Club de Bruges le 7 mars en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Aigles l'avaient emporté 0-2 à l'aller au stade Jan Breydel. (Belga)