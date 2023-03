Ligue des Champions - Le Bayern Munich pourra compter sur Sadio Mané contre le PSG

"Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux", a expliqué l'international sénégalais à Sport Bild. "Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le retour a toujours été dans ma tête." "Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l'un des plus grands au monde. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes: absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable. Mais il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l'abri d'un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. La victoire 1-0 à l'extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris", a souligné Sané, qui tient à éviter l'excès de confiance. (Belga)