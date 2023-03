Mondiaux de patinage de vitesse - Bart Swings patinera le 5.000 mètres aux côtés du favori Patrick Roest

Sandrine Tas entrera également en lice jeudi, sur le 3.000 mètres. Elle patinera en tant que troisième paire contre la Suissesse d'origine canadienne Kaitlyn McGregor. Le tirage a eu lieu mercredi à Heerenveen. Les Championnats du monde simple distance sont pour les patineurs de vitesse le dernier rendez-vous de la saison, et le plus important. Sur le 5.000 mètres, le concurrent de Bart Swings, Patrick Roest, fait figure de favori. Lors des derniers championnats du monde il y a deux ans, Roest avait terminé à la deuxième place derrière le désormais retraité Suédois Nils van der Poel. Swings est le porte-drapeau de l'équipe belge, qui se compose également de Sandrine Tas, Isabelle van Elst et Mathias Vosté. En 2021, le patineur avait pris le bronze sur le départ groupé des championnats du monde derrière l'Américain Joey Mantia et le Néerlandais Arjan Stroetinga. Il y a une semaine et demie, Swings a remporté pour la cinquième fois de sa carrière la Coupe du monde sur cette épreuve. Aux Championnats du monde, elle aura lieu samedi (demi-finale et finale). Bart Swings concourra également sur les 1.500 et 10.000 mètres. (Belga)