Nigeria: le candidat du parti au pouvoir Bola Tinubu vainqueur de la présidentielle

M. Tinubu, du Congrès des progressistes (APC), a obtenu 8,8 millions de voix, devant ses principaux rivaux Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple (PDP, 6,9 millions de voix) et Peter Obi du Parti travailliste (6,1 millions de voix), au terme d'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. Il obtient également 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 Etats de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur. "Tinubu Bola Ahmed, de l'APC, ayant satisfait aux exigences de la loi, est déclaré vainqueur et élu", a annoncé à 04h20 locales le président de l'Inec, Mahmood Yakubu devant la presse à Abuja. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés urnes samedi et le vote, dont la participation n'est pas encore connue, s'est globalement déroulé dans le calme. Mais de nombreux observateurs ont critiqué des retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats. Mardi, avant même l'annonce des résultats finaux, l'opposition a demandé l'annulation de l'élection, dénonçant des fraudes "massives". L'Inec a de son côté balayé des accusations "infondées et irresponsables", ajoutant que les candidats étaient "libres de s'adresser aux tribunaux" s'ils s'estimaient lésés. Âgé de 70 ans, Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos (sud-ouest) et surnommé "le parrain" à cause de son immense influence politique, succèdera au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après deux mandats comme le veut la Constitution.