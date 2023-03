Olivier Vandecasteele - De Croo s'entretient avec le président iranien pour demander la libération du Belge

Condamné par la justice iranienne pour espionnage, lors d'un procès considéré largement par la communauté internationale comme arbitraire et sans respect des droits de la défense, Olivier Vandecasteele est au centre des préoccupations de la diplomatie belge depuis de nombreux mois, mais sans résultat visible jusqu'ici. La Cour constitutionnelle devrait se prononcer sous peu sur le traité de transfèrement de personnes condamnées qui avait été conclu entre l'Iran et la Belgique dans l'espoir, côté belge, d'obtenir la libération du travailleur humanitaire en échange de la remise à Téhéran d'un diplomate condamné pour terrorisme. "Mon message a été très clair: Olivier Vandecasteele est un homme innocent et doit être libéré immédiatement. En attendant, ses conditions de détention inhumaines doivent changer", indique Alexander De Croo mercredi. Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, avait déjà rencontré à Genève, en marge de la 52e session du Conseil des droits de l'homme, son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian avec le même message. (Belga)