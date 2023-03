RDC: l'armée gouvernementale a repris la cité minière de Rubaya au M23

"Aujourd'hui, avec les efforts fournis par nos forces, je tiens à vous confirmer que Rubaya, cette cité minière, est sous contrôle des FARDC (Forces armées de la RDC)", a affirmé le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, cité par la radio onusienne Okapi et le média en ligne Actualité.cd. La localité de Rubaya est située à environ 50 kilomètres à l'ouest de Goma, le chef-lieu de la province. Les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, selon la RDC, s'étaient emparés de cette agglomération stratégique dimanche dernier. Selon le colonel Njike Kaiko, la cité de Sake, à 27 kilomètres, à l'ouest de Goma, et la ville de Goma elle-même sont, à ce jour, hors de danger et les FARDC continuent à pourchasser les rebelles. L'officier a ajouté que l'armée gouvernementale avait également délogé le M23 des localités de Karuba et de Misekera, près de Mushaki, à 13 kilomètres de Sake en territoire de Masisi. Les rebelles du M23 auraient dû, en vertu d'un nouveau calendrier adopté par les dirigeants d'Afrique de l'Est le 17 février, entamer mardi le retrait des positions qu'ils occupent. Mais ils ont poursuivi leur progression dans le Masisi et restent sur leurs positions dans le Rutshuru, des territoires situés à l'ouest et au nord de Goma. Cette rébellion majoritairement tutsi, restée en sommeil pendant près de dix ans, a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de la soutenir, ce qui a été corroboré par des experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. (Belga)