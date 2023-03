Séismes en Turquie et en Syrie - Turquie: Erdogan maintient les élections au 14 mai

Dénonçant les voix critiques qui se sont élevées contre la gestion du cataclysme par son gouvernement, le chef de l'État a assuré: "Nous leur apporterons la réponse appropriée le 14 mai". Il exclut ainsi de facto tout report du scrutin auquel il a annoncé se représenter malgré la situation dans les régions touchées. Plus de 45.000 personnes ont trouvé la mort dans onze provinces du Sud et Sud-Est de la Turquie - plus de 50.000 en comptant les morts en Syrie voisine. Le chef de l'État avait demandé "pardon", lundi, pour des retards dans les premiers jours dans l'organisation des secours alors que des appels à l'aide émergeaient des décombres. Il a de nouveau reconnu mercredi devant les parlementaires de son parti, l'AKP (Parti de la justice et du développement), que les opérations de secours avaient été retardées les premiers jours "en raison du chaos et des conditions météorologiques". "Cependant, quelques heures seulement après le tremblement de terre, nos ministres ont contacté les villes touchées et ont commencé à coordonner le travail", a-t-il relevé. "Nous avons essayé de faire tout ce qui pouvait l'être", a-t-il insisté en dénonçant les "débats vicieux" concernant les institutions et l'armée. Selon M. Erdogan, 14 millions de personnes ont été affectées par le séisme. (Belga)