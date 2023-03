Selor renommé Travaillerpour.be

"Beaucoup connaissaient le Selor de nom, sans savoir ce que cela représente. Travaillerpour.be est un nom sans équivoque. Ce nom est aussi représentatif des emplois dans l'administration fédérale, à savoir que ce sont des emplois dynamiques", justifie-t-elle. Selon la ministre, l'administration fédérale en tant qu'employeur ressent aussi la pénurie sur le marché du travail. En 2022, l'administration fédérale a recherché 9.933 nouveaux talents. En un an, près de 124.000 candidatures ont été reçues, soit une moyenne de 12 candidatures pour un emploi. "Au cours des 12 derniers mois, nous avons principalement recherché des économistes, des juristes, des agents pénitentiaires ou des collaborateurs de callcenter. Ce sont surtout les jeunes qui recherchent un emploi dans l'administration fédérale. Plus de 51.000 candidats avaient moins de 30 ans et plus de 10.000 candidats étaient âgés de plus de 50 ans », précise Petra De Sutter. (Belga)