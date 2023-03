Simenon à l'honneur à Liège à l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance

Le festival est une initiative de la société Simenon.tm, que préside son fils John Simenon, et de l'Université de Liège. Un programme varié a été mis sur pied à destination de tous les publics. "L'objectif est d'offrir à tous les amateurs de Simenon un panel d'événements et de rencontres qui leur permettront de partager et d'approfondir leur connaissance de l'œuvre et de son créateur. Mais aussi de faire découvrir l'actualité de Simenon en présentant des projets récents et en donnant la parole à des créateurs actuels qui revendiquent son influence", soulignent les organisateurs. Simenon et son œuvre seront ainsi à re(découvrir) à travers diverses activités, pour la majorité accessibles gratuitement, telles que des expositions, rencontres littéraires, projections cinéma, conférences et balade thématique. Ces activités prendront place en divers lieux de la Cité ardente, de locaux de l'ULiège au cinéma Sauvenière en passant par le Grand Curtius ou le Théâtre de Liège. Deux expositions seront à admirer, l'une de photos prises par Simenon lors de ses voyages à travers le monde et qui se veulent être le regard qu'il porte sur l'époque, l'autre de planches de bandes dessinées tirées d'adaptations à paraître de romans de Simenon. On peut aussi épingler la projection de films adaptés de romans de Simenon au cinéma Sauvenière ou encore l'inauguration de la balade Simenon réaménagée et modernisée, notamment sur base d'enregistrements audios et de la réalité augmentée. (Belga)