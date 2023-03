TC Liège - L'un des braqueurs du pompiste de Comblain-au-Pont sera rejugé le 29 mars

Le 4 octobre 2018, le pompiste septuagénaire de Comblain-au-Pont avait été la cible d'un braquage par cinq auteurs. Il avait surpris ses agresseurs, les avait mis en fuite et avait fait feu dans leur direction, tuant l'un d'eux âgé de 18 ans. Le pompiste avait été condamné pour homicide involontaire. Les quatre braqueurs survivants avaient été jugés devant le tribunal correctionnel de Liège pour le braquage. Deux peines de travail avaient été prononcées contre deux prévenus. Deux autres avaient été condamnés à des peines de 2 ans de prison. L'un de ces prévenus était en fuite et avait été condamné par défaut à une peine de 2 ans de prison. Rattrapé par la justice, il a fait opposition à sa condamnation. Jeudi, il a refusé de comparaître tandis que son avocat a sollicité et obtenu la remise de l'examen du dossier au 29 mars prochain. (Belga)