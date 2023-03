Un appartement inhabitable à la suite d'un incendie à Ixelles

"À notre arrivée, les habitants étaient sains et saufs à l'extérieur. L'incendie faisait rage dans une chambre complètement sinistrée", a expliqué mercredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'appartement du deuxième étage est donc inhabitable. Par ailleurs, nous avons fait le maximum pour évacuer l'eau qui s'est infiltrée dans l'appartement du premier étage via le plancher de l'appartement sinistré, mais il a subi d'importants dégâts des eaux malgré tout. Ensuite, la ventilation a été un travail de longue durée. Le dernier véhicule de pompiers a quitté les lieux vers 22h20", a-t-il précisé. "Les habitants de l'appartement sinistré ont trouvé eux-mêmes un endroit où se loger. Quant à l'origine accidentelle de cet incendie, elle reste à déterminer avec précision", a ajouté Walter Derieuw. Les pompiers ont constaté qu'il y avait des détecteurs de fumée dans cet appartement, mais sans piles. Ils rappellent qu'il est important de vérifier, chaque mois, le bon fonctionnement des détecteurs et de les dépoussiérer. (Belga)