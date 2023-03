Un policier blessé à la mâchoire et à la cuisse lors d'un fort Chabrol à Waret-l'Évêque

L'homme qui s'était retranché lors d'un fort Chabrol, mardi après-midi rue Guilitte à Waret-l'Évêque, avait donné un coup de couteau dans la mâchoire et un autre dans la cuisse d'un policier. L'agent de police blessé avait été transporté dans un hôpital de la région. L'auteur s'était retranché mardi après-midi avec des membres de sa famille. D'après L'Avenir, l'homme avait enfermé sa famille dans la cave. Il les avait ensuite laissés partir. La police était alors intervenue et l'individu avait blessé un policier avant d'être abattu. Un périmètre de sécurité avait été mis en place, avant d'être levé vers 17h00 mardi. Le parquet est descendu sur les lieux avec un juge d'instruction. Une enquête a été ouverte. La cause de ce fort Chabrol n'est pas encore déterminée. (Belga)