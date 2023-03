WTT Star Contender - Adrien Rassenfosse éliminé au 1er tour du tableau final à Goa en Inde

Le Verviétois de 19 ans, 194e mondial, qui avait franchi avec succès les trois tours de qualification s'est heurté à plus fort que lui. Le Finlandais Benedek Olah, 31 ans, 61e mondial, qui lui était opposé s'est imposé en trois manches:11-6, 11-7, 11-6. Rassenfosse dispute encore le double, associé à Cedric Nuytinck. Nos deux compatriotes rencontreront au premier tour du tableau final les Sud-Coréens Daeseong Cho et Sangsu Lee un peu plus tard dans la journée de mercredi. (Belga)