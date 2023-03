Abu Dhabi Desert Challenge - Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin remportent la quatrième étape en auto

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont fait la course en tête du début à la fin de l'étape pour décrocher leur premier succès sur les pistes émiraties. Loeb a terminé avec une avance de 6:59 sur le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota Hilux) et le local de l'étape Mansour Al Helei (Abu Dhabi) a complété le podium à 8:38. Au classement général, Yazeed Al Rahji demeure en tête après sa 5e place jeudi. Il grappille quelques secondes par rapport à son plus proche poursuivant, le Tchèque Martin Prokop (Ford) qui pointe à 10:27. En moto, Luciano Benavides a doublé la mise après sa victoire de la deuxième étape avec un nouveau succès sur cette quatrième étape. L'Argentin a repris 3:22 au leader du classement général, Adrien Van Beveren. Ce dernier compte toujours 2:58 d'avance sur le vainqueur du jour qui chipe la deuxième place à Pablo Quintanilla (Honda), le Chilien ayant dû abandonner la course après 250 kilomètres. Vendredi, la dernière étape emmènera les pilotes de Qasr Al Sarab à Abou Dhabi sur 206 kilomètres. (Belga)