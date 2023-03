Accident de train en Grèce - Collision entre deux trains en Grèce: le bilan monte à 42 morts

Les cheminots à travers le pays ont débrayé pour 24 heures afin de protester contre l'état déplorable du réseau ferroviaire grec. Deux des trois lignes de métro de la capitale Athènes sont également à l'arrêt. L'accident de train s'est produit vers 23h30 heure locale mardi (22h30 HB) dans le centre de la Grèce, sur la voie ferroviaire reliant Athènes à Thessalonique. "Tout montre que le drame est dû, malheureusement, principalement à une tragique erreur humaine", a dit mercredi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le chef de gare de Larissa a été arrêté à la suite de sa déposition au commissariat. Il aurait admis avoir commis une erreur d'aiguillage. Le train Intercity avec 342 passagers et 10 employés à son bord, et un convoi de fret effectuant le trajet inverse se sont donc trouvés sur la même voie et sont entrés en collision frontale. L'homme de 59 ans est poursuivi pour "homicides par négligence" et "lésions corporelles involontaires". Il témoignera jeudi devant la justice. (Belga)