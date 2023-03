Championnts du monde juniors de patinage artistique - Jade Hovine 24e après le programme court à Calgary

C'est la Japonaise Mao Shimada qui mène l'épreuve avec 71,78 points de justesse devant la Sud-Coréenne Jia Shin (71,19). Une autre Japonaise Ami Nakai (67,28) complète le trio de tête. Quelque 47 concurrentes représentant 38 pays participent à cette épreuve dans la cité qui a accueilli les JO d'hiver en 1988. Hovine, 18 ans, a chuté sur son triple Rittberger. Elle dispute sa première épreuve avec sa nouvelle coach la Française Malika Tahir qui a remplacé Ans Bocklandt. Le week-end dernier à Tilburg, Hovine a réalisé son meilleur programme court qui lui avait rapporté 58,26 points et permis de remplir les exigences techniques afin de pouvoir participer du 22 au 26 mars aux championnats du monde seniors à Saitama au Japon. Elle sera la troisième Belge présente dans l'épreuve féminine avec Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone, respectivement 2e et 5e des récents championnats d'Europe d'Espoo. (Belga)