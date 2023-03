Euro d'athlétisme en salle - Jolien Boumkwo éliminée en qualifications au poids

Boumkwo, dont le record de Belgique est à 17m87, a lancé à 15m82 puis à 16m18 et enfin à 15m66. Pour accéder à la finale de vendredi (18h53 heure belge), il fallait soit lancer le poids à 18m50, soit se classer dans les huit premières. Deux athlètes ont passé la marque des 18m50: la Néerlandaise Jessica Schilder (19m18) et la Portugaise Auriol Dongmo (18m51). La huitième et dernière finaliste est la Moldave Dimitriana Bezede (17m90). (Belga)