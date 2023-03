Euro d'athlétisme en salle - Une qualification en finale du 1.500 mètres qui "rend très fier" Ismael Debjani

Dans la deuxième des trois séries, Debjani a terminé à la troisième place sur huit participants, un résultat suffisant pour être qualifié directement. L'athlète de 32 ans a bouclé la distance en 3:44.00, alors que son record de Belgique couru début février à Ostrava culmine à 3:36.38. "C'était une véritable bataille acharnée", a déclaré Ismael Debjani. "Tout le monde s'est regardé, et se surveillait pendant la première partie de la course. Puis, ça s'est accéléré, mais j'étais à l'arrière. Je suis resté calme, j'ai gardé confiance en moi et je me suis quand-même classé parmi les trois premiers. Cela me rend très heureux." Le Hennuyer avait reçu une évaluation négative de la part de l'ADEPS après une saison 2022 difficile, ce qui l'a fort affecté. "Cette place en finale est donc extrêmement gratifiante, après tout ce que j'ai traversé. J'ai montré que j'ai encore mon mot à dire à ce niveau, à mon âge. Maintenant, place à la finale où je vais en profiter." La finale aura lieu vendredi à 18h40 (heure belge). (Belga)