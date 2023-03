Euro de gravel - Le 1er Championnat d'Europe de gravel organisé à Oud-Heverlee le 1er octobre

Le parcours comprendra une boucle locale de 30 km ainsi qu'un tour plus important de 40 km, ont précisé les organisateurs. Het Zoet Water, le site touristique de la commune, servira de lieu de départ et d'arrivée. Cet Euro comptera aussi comme championnats de Belgique. Une partie du parcours servira également lors des Mondiaux 2024, qui se disputeront entre Hal et Louvain. Cette année, ils se tiendront à nouveau en Vénétie (Italie), déjà théâtre en 2022 de la première édition. Gianni Vermeersch s'y était imposé devant l'Italien Daniel Oss et le Néerlandais Mathieu van der Poel. (Belga)