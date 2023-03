FIBA Europe Cup - Antonia Delaere et Hind Ben Abdelkader en demi-finales

Venise, battu 80-75 à l'aller, s'est imposé 59-48 face au club israélien d'Elitzur Ramla 59-48 en demi-finale retour. Antonia Delaere a joué 22 minutes (8 points, 8 assists et 3 rebonds). Maxuella Lisowa Mbaka a joué 36 minutes dans les rangs israéliens (7 points, 7 rebonds). En demi-finales, programmées les 16 et 23 mars, Venise affrontera Galatasaray. Villeneuve d'Ascq, coaché par le sélectionneur des Belgian Cats, le Français Rachid Meziane, a été battu 65-56 par Saragosse mais passe grpace à sa victoire 84-68 au match aller. En un quart d'heure sur le parquet, Hind Ben Abdelkader a marqué 2 points et pris 3 rebonds. Serena-Lynn Geldof a joué 5 minutes (5 points) dans les rangs espagnols. En demi-finales, le club français affrontera le LDLC Lyon Asvel de Julie Allemand. (Belga)