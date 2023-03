Friche Josaphat - Le MR et Les Engagés ont des propositions pour sortir le gouvernement du blocage

Pour le député MR Gaëtan Van Goidsenhoven, "les citoyens se mobilisent massivement pour demander la préservation de la friche Josaphat et jusqu'à présent, ils n'ont pas été entendus. Vouloir forcer la bétonisation sur cet espace vert, à haute valeur biologique, en dépit des très nombreux avis négatifs et de l'importante mobilisation citoyenne est scandaleux", a-t-il dit. Celui-ci s'en est pris aux écologistes qui "pourtant parties prenantes depuis le début au projet, se présentent soudainement comme grands défenseurs de la friche, tout en bloquant le dossier sans rien proposer de tangible". De leur côté, les Engagés de Bruxelles se sont dits "affligés du spectacle lamentable au sein du gouvernement bruxellois". Pour le président des Engagés Bruxelles, Christophe De Beukelaer, il est nécessaire que les parties prenantes retournent autour de la table afin de "proposer un projet positif qui allie création de logements sociaux et protection de la biodiversité". Le chef de groupe des Engagés au conseil communal schaerbeekois, Cédric Mahieu a quant à lui insisté pour que Rudi Vervoort (PS) et la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI) réunissent dans les heures à venir tous les acteurs régionaux et locaux, en ce compris le secteur associatif qui s'est mobilisé autour de la friche "afin de trouver une solution équilibrée qui soit ambitieuse". Enfin, la cheffe de groupe Les Engagés au Parlement bruxellois, Céline Fremault, a affirmé que sans déblocage de la situation d'affaires courantes au gouvernement bruxellois, le ministre-président Vervoort devrait se présenter devant le Parlement bruxellois afin de redemander la confiance à sa majorité parlementaire. (Belga)