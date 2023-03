Friche Josaphat - Une trentaine d'activistes réclament la préservation de la friche Josaphat à Bruxelles

Les activistes ont brandi des pancartes illustrant la faune et la flore de la friche pour démontrer la richesse de la biodiversité du site. Plus de 1.200 espèces sauvages, dont plus d'une centaine d'oiseaux, y vivent, selon Greenpeace. "Toute zone verte à Bruxelles est en sursis si on construit sur la friche Josaphat. Si le gouvernement bruxellois ne trouve pas qu'ici, la nature en vaut la peine et qu'il faut rechercher d'autres localisations pour bétonner, alors aucun site n'est à préserver", a souligné Eric De Plaen, du collectif Sauvons la friche Josaphat. Pour Greenpeace, la friche est un "poumon vert" de la région et il faut revoir le projet d'implantation de 1.200 logements sur une partie du site. La question de la friche est actuellement source de tensions au sein du gouvernement bruxellois entre socialistes et écologistes, qui n'arrivent pas à trouver un accord sur le sujet. Les Verts veulent attendre la conclusion du projet de Plan d'aménagement directeur (PAD) et accusent les socialistes de forcer la désignation d'un promoteur pour bâtir sur la partie du site via des organismes d'intérêt public (OIP). (Belga)