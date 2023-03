Infrabel économise sur sa facture d'énergie grâce au chauffage d'aiguillage automatique

Le réseau belge compte 8.900 aiguillages, dont près de 6.700 sont chauffés. Ce système est nécessaire afin d'éviter que les aiguillages ne gèlent et que la neige ne s'accumule et les rende inopérants. Pendant longtemps, les chauffages étaient activés sur base des prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). "Ces prévisions étaient très générales, et les chauffages étaient souvent activés 'plein gaz' dans de grandes zones, alors que cela n'était pas toujours nécessaire", explique Koen De Gussemé, manager d'Infrabel. "Il y avait même des zones où le chauffage ponctuel était allumé, pour ainsi dire, de début novembre à avril." Désormais, Infrabel effectue ses propres mesures météorologiques. Septante stations météorologiques ont été placées le long des voies, qui mesurent, entre autres, la température (de l'air et des voies), mais aussi les précipitations et l'humidité. Sur base d'un algorithme répondant à 25 critères, la position idéale du point de chauffage est calculée pour chaque zone. "De cette façon, nous pouvons contrôler très finement zone par zone si le chauffage ponctuel doit être activé ou non", explique M. De Gussemé. Le système automatique est en service depuis novembre. Il est difficile de chiffrer les économies exactes, mais Infrabel les estime à un à deux millions d'euros sur une base annuelle. "Même à des températures négatives, le chauffage est à présent désactivé environ la moitié du temps", assure Infrabel. (Belga)