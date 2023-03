Invasion de l'Ukraine - Les sociaux-démocrates allemands ne pénaliseront pas Schröder pour ses liens avec Moscou

Il n'a pas pu être "établi avec une certitude suffisante" que M. Schröder a violé les statuts, les principes ou les règles du parti, ou s'est rendu coupable d'un acte déshonorant, a déclaré la commission. "Il est possible que des hommes politiques allemands haut placés aient mal évalué les dangers de la dépendance à l'égard des approvisionnements énergétiques russes au cours des 25 dernières années", a-t-elle poursuivi. "Cela vaut aussi pour d'autres membres du SPD et d'autres partis." L'ancien chancelier, qui a été à la tête du gouvernement allemand de 1998 à 2005, a été critiqué à maintes reprises pour ses liens étroits avec l'industrie pétrolière et gazière russe, ainsi qu'avec Vladimir Poutine, qualifié en 2004 de "parfait démocrate" et avec qui il refuse de prendre ses distances malgré la guerre en Ukraine. (Belga)