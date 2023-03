Invasion de l'Ukraine - Moscou appelle la Moldavie à mettre fin à sa "rhétorique de la confrontation antirusse"

"Nous appelons une nouvelle fois les autorités moldaves à mettre fin à leur rhétorique de la confrontation antirusse qui est tout à fait sans fondement", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué. Elle a également dénoncé la multiplication "des fausses informations sur les projets inexistants de Moscou de déstabiliser la situation" en Moldavie et les tentatives de "faire augmenter les tensions de manière artificielle" autour de la situation dans la région séparatiste prorusse de Transdniestrie. "De notre côté, nous confirmons la volonté à renforcer une coopération constructive pragmatique avec Chisinau et à poursuivre les efforts pour régler le problème de Transdniestrie", a ajouté Mme Zakharova. Le Parlement moldave a adopté jeudi une déclaration dénonçant l'offensive russe en Ukraine, en cours depuis le 24 février 2022, et apportant le soutien à la souveraineté et l'indépendance de ce voisin russe. La Moldavie, ex-république soviétique aux ambitions européennes, craint depuis le début de l'opération russe en Ukraine d'être la prochaine cible de Moscou, et ces inquiétudes ont été ravivées ces dernières semaines. La présidente moldave Maia Sandu, sur la base de documents interceptés par les services secrets ukrainiens, a accusé mi-février la Russie de fomenter un coup d'État pour renverser le pouvoir en place. Dans ce contexte tendu, le président russe Vladimir Poutine a révoqué fin février un décret de 2012 qui devait servir de cadre pour permettre aux deux parties de trouver une solution à la question séparatiste en Transdniestrie, "sur la base du respect de la souveraineté" de la Moldavie. (Belga)