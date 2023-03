La division moteurs de Siemens évoluera dans une entité distincte

Elle regroupera les activités liées aux moteurs à basse et haute tension, aux motoréducteurs, aux convertisseurs de moyenne puissance et aux broches moteur, a fait savoir Siemens dans un communiqué. La nouvelle entreprise, une filiale totalement sous le contrôle de Siemens, disposera de son siège à Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne. Les activités belges de Siemens atterriront dans ce nouvel ensemble, précise la filiale belge du groupe. "Mais l'impact sur le nombre de collaborateurs en Belgique n'est pas encore clair." Siemens avait déjà fait savoir qu'il cherchait à scinder ses activités, notamment parce que les moteurs ne constituent plus le coeur de son travail. Le groupe dans son ensemble a réalisé un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros en 2021-2022 (jusqu'à fin septembre) et emploie environ 311.000 personnes dans le monde. (Belga)