La Liga - Le FC Barcelone offre un contrat au fils de Ronaldinho, âgé de 18 ans

(Belga) Après une période d'essai réussie, le FC Barcelone a proposé un contrat à Joao Mendes, le fils de Ronaldinho. Passé par plusieurs clubs brésiliens comme Cruzeiro, entre autres, l'attaquant, 18 ans, rejoindra les U19 de l'Académie du Barça, club où son père a brillé pendant cinq saisons entre 2003 et 2008. L'ex-international brésilien a inscrit 98 buts en 207 matchs et a remporté deux fois la Liga et la Ligue des champions. Le Ballon d'Or 2005 est aujourd'hui ambassadeur du club catalan.