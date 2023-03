Mieux valoriser la politique culturelle au niveau fédéral, plaide le bourgmestre d'Andenne

Ce dernier a été reçu au Phare, lieu rassemblant la bibliothèque, l'Office du tourisme et l'espace muséal d'Andenne, nominé au Prix du Musée européen 2023 qui sera remis à Barcelone en mai prochain. Au cours de la rencontre, Claude Eerdekens a notamment évoqué la grotte Scladina. "C'est un lieu de recherche scientifique depuis 30 ans, notamment sur l'homme de Néandertal. Il s'agit du seul chantier de fouilles permanent et visitable en Belgique. Pour l'instant, nous recevons des subventions de la Région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais nous n'avons pas de collaboration avec des musées nationaux. Il y a moyen de valoriser la politique culturelle au niveau fédéral", a-t-il souligné. Thomas Dermine s'est ensuite entretenu avec les acteurs économiques de la région. (Belga)