Mondiaux de patinage de vitesse - Bart Swings décroche la médaille de bronze sur 5.000 mètres, derrière Roest et Ghiotto

Opposé à Patrick Roest, avant-dernière paire dans l'ordre de passage, Bart Swings n'a pu tenir le rythme du favori de l'épreuve. Le Néerlandais a écrasé la concurrence en 6:08.94, tandis que Swings a terminé avec 4.12 de retard. Davide Ghiotto, qui a patiné juste avant cette paire, a réussi le deuxième temps des vingt participants en 6:11.12. Bart Swings décroche ainsi la médaille de bronze sur l'épreuve du 5.000 mètres. Il s'alignera samedi sur le départ groupé (mass-star), sa discipline de prédilection. Le patineur de 32 ans, champion olympique de la mass-start en 2022, avait remporté la 5e manche de coupe du monde dans cette catégorie, le 12 février dernier en Pologne, à Tomaszow Mazowieck et le classement général de celle-ci une semaine plus tard au même endroit, à l'issue de la sixième manche. Sandrine Tas a terminé à la 17e place sur le 3.000 mètres. La patineuse belge, qui concourait aux côtés de la Suissesse d'origine canadienne Kaitlyn McGregor, a bouclé la distance en 4:14.65, loin de son meilleur temps de 4:08.23, tandis que sa concurrente a fait le moins bon temps des vingt participantes, terminant en 4:19.97. Gênée par une inflammation de la mâchoire depuis décembre, Tas a qualifié sa performance de "raisonnable". La Norvégienne Ragne Wiklund a remporté la médaille d'or avec un chrono de 3:56.86, devant la championne olympique néerlandaise Irene Schouten à 0.54 et la Tchèque Martina Sablikova, détentrice du record du monde, à 1.49. (Belga)