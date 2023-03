Sous tension, le gouvernement bruxellois échangera en réunion électronique

Le climat de crise tourne autour du dossier du Plan d'Aménagement Directeur de la "Friche Josaphat", une des rares zones significatives de réserve foncière de la Région-capitale, quelque peu à l'étroit dans ses 162 km2. Ce texte a été adopté en première lecture mais fait depuis lors l'objet d'un blocage. Les Verts souhaitent que l'on mette davantage l'accent sur la préservation des espaces verts, tandis que les socialistes veulent réserver une partie de la zone où la nature a repris le dessus, au logement. Le PS souhaite que l'appel d'offres pour la construction de 500 logements soit soumis à validation des conseils d'administration des organismes para-régionaux dans les délais impartis, soit d'ici le 9 mars, dans le cadre d'une procédure engagée de longue date. Les Verts craignent un passage au forceps. Entre-temps, le commissaire (écologiste) du gouvernement de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) a fait appel de l'approbation du CA jusqu'à la décision du gouvernement. Dans les milieux écologistes, on indiquait jeudi que l'exigence d'un retour de la confiance n'avait jusqu'ici pas été rencontrée et que par conséquent les mandataires Ecolo et Groen ne viendraient pas au gouvernement. Il a alors été décidé de tenir une réunion électronique à laquelle les Verts prendront part afin de ne pas "bloquer les décisions nécessaires". Le PAD Josaphat n'est pas à l'ordre du jour. (Belga)