Un film scolaire retrace l'histoire de la migration flamande vers Bruxelles

"C'est peut-être un fait moins bien connu, mais les premiers migrants à Bruxelles étaient flamands", expose Johan Leman, l'un des fondateurs du MigratieMuseumMigration (MMM), qui fut aussi directeur du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. A l'indépendance de la Belgique, Bruxelles ne comptait que 140.000 habitants. Quatre-vingts ans plus tard, en 1910, ils étaient 762.000, pour la plupart venus des villages de Flandre par nécessité (pauvreté voire famine), attirés par l'industrialisation de la zone du canal. Le film du journaliste Peter Verlinden relate cette histoire migratoire à travers trois familles qui ont déménagé à des époques diverses vers la capitale: avant la Première guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, et après 1960. Sous-titré en français et en anglais, ce documentaire de 35 minutes a été subsidié par le gouvernement flamand. "La Flandre et Bruxelles sont très entrelacés", a souligné le ministre flamand de Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V). "Avec nos subsides, nous essayons de mettre en avant des projets qui renforcent ces liens". Le documentaire, qui sera diffusé dans les écoles, expose aussi les similitudes entre les flux migratoires des Flamands et d'autres mouvements migratoires plus tardifs du siècle dernier. (Belga)