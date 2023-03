Abu Dhabi Desert Challenge - Yazeed Al-Rajhi en auto et Adrien Van Beveren en moto remportent le classement général

La dernière étape a été remportée par Henk Lategan (Toyota Hilux) en auto. Le Sud-Africain est arrivé avec 2:02 d'avance sur le Français Sébastien Loeb (Hunter) et son copilote Fabian Lurquin à l'arrivée. L'Argentin Sebastian Halpern (MINI) a terminé troisième à 5:38. Au classement final, Yazeed Al-Rajhi devance le Tchèque Martin Prokop (Ford). L'Américain Seth Quintero (CanAm) termine à la troisième place sur son buggy. Loeb et Lurquin (Hunter) terminent à la 38e place, après avoir reçu une pénalité de 50 heures pour un remplacement moteur lors de la première étape. Al-Rajhi est le premier vainqueur saoudien à Abou Dhabi, après sa deuxième place en 2016. En moto, l'Australien Toby Price (KTM) a remporté la cinquième étape. Adrien Van Beveren est le troisième Français à remporter l'Abu Dhabi Desert Challenge, après Stéphane Peterhansel (1996) et Cyril Despres (2001 à 2003, 2005 et 2008). Au classement final, il devance l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) de 4:18. Le vainqueur de l'étape, Price, termine troisième à 5:13. Au classement du championnat du monde, Loeb (101 points) a creusé l'écart en tête avec son premier poursuivant, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), à 16 points. Prokop est troisième avec 64 points, Al Rajhi quatrième avec 63 points. En moto, Toby Price prend la tête à la place de l'Argentin Kevin Benavides (KTM), qui s'est fracturé le fémur avant la course et chute à la troisième place avec 38 points. Price a 46 points, suivi par Van Beveren avec 42 unités. La prochaine manche se déroulera au Mexique. Le Sonara Rally y aura lieu du 22 au 28 avril. (Belga)