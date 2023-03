Bianca Debaets déplore les appels malveillants aux services d'ambulances bruxellois

"Le fait qu'il y ait déjà eu plus de 340 appels malveillants pour les seuls services d'ambulances - un phénomène auquel les pompiers sont aussi régulièrement confrontés - suscite une certaine inquiétude. Espérons que nous pourrons bientôt éradiquer ce problème pour de bon, car nos services d'incendie et d'urgence ne méritent évidemment que respect et reconnaissance", a-t-elle déclaré. L'année dernière, les ambulances des pompiers de Bruxelles ont effectué 105.403 sorties. Dans 85% des cas, leur intervention s'est terminée par la prise en charge d'une victime. Dans un peu plus de 10% des cas, aucun patient n'a été retrouvé et dans près de 2 % des cas, le patient a refusé de monter dans l'ambulance. Enfin, 342 interventions (0,3 %) ont fait suite à un appel malveillant. Plus d'un appel sur cinq (22,1 %) provenait de Bruxelles-ville, devant Anderlecht (10,8 %) et Schaerbeek (9,8 %). À noter également que 4.469 interventions (4,2 %) ont eu lieu en dehors de la Région bruxelloise. Les chiffres concernant les interventions des pompiers ne sont quant à elles pas encore disponibles en raison des ajustements du système d'enregistrement. Par contre, on sait déjà que plus de 85 % de leurs interventions respectaient l'objectif fixé en termes de temps d'intervention - soit un premier camion de pompiers sur les lieux dans les 12 minutes suivant la première demande d'assistance. Dans les districts les plus densément peuplés, cet objectif est réduit à 10 minutes. (Belga)