Coronavirus - L'OMS appelle Washington à partager ses renseignements sur l'origine du Covid-19

"Si un pays dispose d'informations sur les origines de la pandémie, il est essentiel que ces informations soient partagées avec l'OMS et la communauté scientifique internationale", a déclaré le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de sa conférence de presse régulière. Il ne s'agit pas de "désigner des coupables", a-t-il indiqué, mais de "faire progresser notre compréhension sur la façon dont cette pandémie a commencé, afin que nous puissions prévenir les futures épidémies et pandémies, nous y préparer et y répondre". Le directeur du FBI Christopher Wray a estimé cette semaine qu'un accident de laboratoire à Wuhan en Chine est "très probablement" à l'origine de la pandémie de Covid-19, deux jours après une hypothèse similaire avancée par le ministère américain de l'Énergie. Interrogée précisément à ce sujet, Maria Van Kerkhove, responsable de la réponse au Covid-19 à l'OMS, a expliqué que l'agence avait demandé des informations auprès de hauts responsables de la Représentation américaine auprès des Nations unies à Genève. "Nous avons adressé des demandes (...) pour obtenir des informations sur le dernier rapport du Département de l'Énergie, mais aussi sur les rapports supplémentaires de différentes agences américaines", a-t-elle détaillé. "Pour l'instant, nous n'avons pas accès à ces rapports ou aux données qui ont permis d'élaborer ces rapports", a-t-elle complété. (Belga)