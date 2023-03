Coupe de Belgique - "C'est la plus belle chose à vivre en tant qu'entraîneur", se réjouit Mark van Bommel

(Belga) L'Antwerp est en finale de la Coupe de Belgique après avoir battu l'Union Saint-Gilloise aux tirs au but, jeudi soir. "C'est la plus belle chose que l'on puisse vivre en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, cette décharge", a réagi le coach anversois, Mark van Bommel, après le match.