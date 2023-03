Coupe du monde de ski alpin - L'Autrichienne Cornelia Hütter remporte le super G de Kvitfjell

Hütter a devancé d'un petit centième l'Italienne Elena Curtoni et de 12/100e la Suissesse Lara Gut-Behrami. L'Américaine Mikaela Shiffrin a pris la quatrième place à 16/100e. Shiffrin n'est qu'à un seul succès du record absolu de victoires en Coupe du monde, que détient le Suédois Ingemar Stenmark (86). Hütter, 30 ans, médaillée de bronze de la discipline aux récents Mondiaux, décroche le quatrième succès de sa carrière, le premier de la saison. Après six épreuves sur neuf, Curtoni profite de sa deuxième place pour s'emparer de la première position au classement du petit globe de la discipline avec 310 points, devant Gut-Behrami (302), la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (290), qui a perdu la tête après sa 14e place vendredi, et Hütter (289). Cinquième vendredi, l'Italienne Federica Brignone (278) recule au cinquième rang. Shiffrin reste solidement en tête du classement général de la Coupe du monde avec 1.747 points, 761 de plus que Gut-Behrami, sa plus proche poursuivante. Une descente se tiendra samedi à Kvitfjell avant un second super G dimanche. (Belga)