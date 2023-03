Euro d'athlétisme en salle - Alexander Doom et Julien Watrin avancent en demi-finales du 400m

Doom a terminé deuxième de la deuxième série en 46.26, le troisième chrono de sa carrière, non loin de son record personnel (46.06). L'Espagnol Inaki Canal (46.26) l'a devancé sur le fil. Watrin, détenteur du record de Belgique en 45.88, a remporté la cinquième et dernière série en 46.41, pouvant même se relever dans le final après une course bien maitrisée. Le Néerlandais Liemarvin Bonevacia a pris la deuxième place en 46.87. Doom a terminé ces séries avec le quatrième chrono de l'ensemble des 25 engagés. Watrin a réalisé le sixième temps total. Le plus rapide des séries a été le Norvégien Karsten Warholm, champion olympique du 400m haies, en 45.75. Les deux premiers de chaque série et les deux chronos restants les plus rapides avancent en demi-finales, programmées vendredi soir (17h35 heure belge). (Belga)