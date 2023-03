Euro d'athlétisme en salle - Ismaël Debjani gardera "un souvenir positif" d'Istanbul après sa 7e place sur 1.500m

"Je suis très fier de moi et de ce résultat en finale", a expliqué le sociétaire du CABW en zone mixte à l'issue de la course. "J'ai couru deux courses solides en deux jours, et j'avais du mal avec ça par le passé. Je repars d'ici avec un sentiment positif. J'ai traversé une période difficile, donc ça fait du bien." Devant l'athlète belge de 32 ans, l'or est revenu au grand favori norvégien Jakob Ingebrigtsen, qui a établi un nouveau record des championnats en 3:33.95. Le Britannique Neil Gourley a pris l'argent (3:34.23) et le Français Azzedine Habz a décroché le bronze en 3:35.39. (Belga)