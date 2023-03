Euro d'athlétisme en salle - Rani Rosius 4e et Delphine Nkansa 6e en finale du 60m, l'or pour la Suissesse Kambundji

Rani Rosius, 22 ans, a claqué un chrono de 7.15, son record personnel, pour prendre la 4e place au pied du podium composé de la Suissesse Mujinga Kambundji, championne du monde en salle déjà, en or en 7.00 devant la Polonaise Ewa Swoboda, 2e en 7.09 et la Britannique Daryll Neita, 3e en 7.12. Rani Rosius avait déjà réussi un chrono de 7.16 en demi-finales pour signer alors son record personnel (ar: 7.20), battu ensuite en finale. Delphine Nkansa, 21 ans, avait couru en demi-finales, comme en série, en 7.22, elle qui a déjà couru en 7.21. Elle réussit en finale un temps de 7.19, son record personnel, où elle prend la 6e place. Le record de belgique est toujours la propriété de Kim Gevaert en 7.10 depuis le 3 mars 2007 à l'Euro en salle de Birmingham en Angleterre. En 7.22, les deux athlètes avaient aisément passé le cap des séries vendredi matin avec là aussi les 4e et le 5e temps des 24 engagées. (Belga)