Euro d'athlétisme en salle - Record du monde pour Thiam, Vidts 2e, Rosius 4e et top 8 pour Nkansa, Debjani et Ponette

Avec un total de 5.055 points, elle efface les 5.013 unités de l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska. Noor Vidts, championne du monde indoor à Belgrade l'an dernier et en argent à Torun il y a deux ans, a accroché elle à son cou une 3e médaille internationale, à 26 ans. Les deux athlètes recevront leur médaille lors de la cérémonie prévue samedi vers 19h00. La soirée a été faste pour la Belgique avec une 4e place pour Rani Rosius en finale du 60m en 7.15 son meilleur temps, et se rapproche du record de Belgique de 2007 de Kim Gevaert (7.10). Delphine Nkansa a réussi aussi une brillante 6e place sur ce sprint, avec elle aussi un record personnel: 7.19. Deux autres top 8 sont venus illuminer la délégation belge avec Ismaël Debjani 7e en finale sur 1.500m et Helena Ponette, 7e des demi-finales sur 400m, qui manque certes pour un rang sa place en finale. Sur 400m encore, mais chez les messieurs, Julien Watrin, avec un nouveau record de Belgique en 45.82, et Alexander Doom disputeront la finale avec respectivement, le 3e et le 6e chrono des six finalistes, alors que Thomas Carmoy, en bronze il y a deux ans, va disputer une nouvelle finale à la hauteur. Ben Broeders en qualifications à la perche, Eliott Crestan en demi-finales du 800m, Robin Hendrix et John Heymans en séries du 3.000m et Anne Zagré en demi-finale du 60m haies tenteront de faire briller à leur tour les couleurs belges samedi. (Belga)