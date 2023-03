Euro d'athlétisme en salle - Rosius 4e et Nkansa 6e en finale du 60m avec un record personnel: "une journée folle"

"Je pensais bien qu'une place en finale était possible, mais de là à terminer 4e, c'est fantastique", s'est réjouie Rani Rosius. "J'ai tout donné et je suis folle de joie. Je sentais un peu mes ischios à l'échauffement. C'était quand même la 3e course de la journée, mais finalement je n'ai rien senti durant la finale. C'était une journée folle. Il y avait c'est vrai quelques absentes, mais je vais bien en profiter. Je trouve aussi que c'est super pour Delphine", a ajouté la Limbourgeoise. "Nous avons bien ri avant la finale et ça nous a enlevé du stress. Cela a peut-être été la clé de notre succès." Même son de cloche pour Delphine Nkansa. "Je suis plus que contente", a commenté la Hennuyère. "Je suis très fière. Je n'étais pas vraiment concentrée sur un chrono ou sur ma technique, je voulais juste péter le feu. C'est un Euro fantastique. Je suis impatiente pour l'avenir. Rani mérite tellement sa 4e place aussi." (Belga)