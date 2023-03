Euro d'athlétisme en salle - Thomas Carmoy s'attend à une finale "de très haut niveau" au saut en hauteur

Lors des qualifications, Carmoy a sauté à 2m19. La norme de qualification était située à 2m26, mais il n'aura finalement pas fallu sauter à cette hauteur, le nombre de concurrents ayant déjà été réduit à 8 à l'issue du saut à 2m19. L'athlète de 22 ans a réussi un parcours sans faute, passant dès le premier essai les barres successivement placées à 2m08, 2m14 et 2m19. "Je suis très heureux parce que je me suis encore qualifié pour une finale dans un grand championnat", s'est exclamé Carmoy. "La forme est bonne, je m'étais préparé à sauter 2m26 aujourd'hui mais finalement, il n'y en a pas eu besoin. Tout s'est passé vite." Quant à ses chances de briller en finale, Thomas Carmoy est resté raisonnable. "C'est toujours difficile à dire. Je me concentre sur moi-même et m'attends à une finale de très haut niveau. Rester concentré, ce sera le message." La finale sera disputée dimanche à 17h05 (heure belge). Lors des précédents championnats d'Europe, à Torun en 2021, le sauteur belge avait conquis le bronze. Il était devenu champion d'Europe U20 à Boras en 2019. (Belga)