Euro d'athlétisme en salle - "Un jour où tout a souri" à Nafi Thiam, médaillée d'or avec un nouveau record du monde

La championne d'Europe s'est dite "super contente". "Je me sentais très bien et j'avais de bons entraînements derrière moi. Je n'ai eu aucune douleur aujourd'hui et le 800 mètres s'est très bien passé. J'ai du mal à croire que tout se soit si bien déroulé. Il est aussi bon de constater que j'ai encore une marge de progression, comme le montre le record du monde." Thiam a poursuivi sur le sujet. "Le record du monde n'était pas dans ma tête au départ, mais petit à petit, j'ai commencé à y penser. Le saut en hauteur pourrait être décisif, me suis-je dit, mais ensuite, lorsque j'ai également marqué des points au lancer du poids, j'ai senti que c'était possible. Je dois aussi féliciter mes bonnes adversaires qui m'ont poussée à un niveau supérieur", a conclu la Namuroise. La double championne olympique s'est récemment préparée en Afrique du Sud sous l'aile de Michael Van der Plaetsen, qui a succédé à Roger Lespagnard comme entraîneur. "Une bouffée d'air frais fait parfois du bien. Cela vous permet de faire d'avancer." Le précédent record du monde, détenu depuis mars 2012 par l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska, était de 5.013 points. (Belga)